В Николаеве на перекрестке столкнулись три автомобиля, пострадала женщина

В Николаеве 16 февраля на перекрестке улиц Большая и Малая Морская столкнулись автомобили «Mitsubishi L200», «ВАЗ» и учебная машина «Brilliance».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы случившегося.

Водитель внедорожника не уступил дорогу «ВАЗу», который ехал по Большой Морской. «ВАЗ» врезался в борт «Mitsubishi». После столкновения внедорожник зацепил учебную машину, которая остановилась на перекрестке.

Сайт «Новости-N» сообщает, что в результате ДТП пострадала пассажирка «ВАЗа», ее доставили в больницу.

Напомним, что ранее в Николаеве парень попал под колеса «маршрутки».