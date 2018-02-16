Тендер по транспортной стратегии Николаева завершен, Садыков раскритиковал депутатов: «Могли бы уже получить результат»

Тендер на разработку транспортной стратегии города Николаева закончен и в понедельник, 19 февраля озвучат победителя тендера. Однако «транспортный» вице-мэр Александр Садыков считает, что при должном старании городской власти результат был бы виден уже сейчас.

Об этом в пятницу 16 февраля в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли сообщил вице-мэр по вопросам транспорта Александр Садыков.

- Тендер по транспортной стратегии, который был объявлен 20 января – закончен и в понедельник мы ожидаем, что будет объявлен победитель. Заявленных участников трое – две немецких компании, и одна – Харьковский институт, - отметил Садыков.

Также, по его словам, город сэкономит 600 тысяч гривен, так как изначально предполагалось потратить 4,4 миллиона гривен, но «в итоге по тендеру цена упала до 3 миллионов 750 тысяч гривен».

В частности, за эти деньги город получит: комплексный анализ состояния мобильности в городе, проведение исследований пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта, анализ безопасности дорожного движения.

- Также, мы получим компьютерную транспортную модель города, с которой можно работать в онлайн режиме, разработку плана продвижения веломобильности в городе – сеть велосипедных маршрутов и разработку мероприятий по повышению безопасности велосипедистов, а также разработку плана устойчивой городской мобильности, - резюмировал вице-мэр.

В свою очередь, Александр Садыков отметил, что «мы будем первым областным центром, который заказал подобный комплексный документ», так как на сегодняшний день такое исследование проводилось только в Киеве.

Депутат Николаевского горсовета и член постоянной комиссии по вопросам транспорта Сергей Исаков поздравил присутствующих, однако отметил, что этот результат можно было получить еще в прошлом году.

- Город был готов к этой работе осенью 2016 года и в бюджет 2017 года деньги могли бы быть включены, - напомнил он.

При этом Садыков отметил, что при должном старании местной власти результат не заставил бы себя ждать.

– Ну собственно у нас это заняло, грубо говоря, два месяца. Ваша каденция началась два года назад, и в принципе к этому времени вы могли бы уже получить результат, - прокомментировал вице-мэр.

С заключением Садыкова согласился и глава транспортной комиссии Владимир Евтушенко, который сообщил, что в Одессе этот процесс уже давно запущен и город уже пожинает позитивные плоды.

– В Одессе есть же новые трамваи, они создали свое производство - трамваи переделывают, троллейбусы делают. Рабочие места создали, транспорт общественный закупают, автобусы, троллейбусы новые. Они за эти два года что-то сделали, а у нас только первые шаги, за это и получаем, - отметил председатель комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что разработка транспортной стратегии заложена в программу «О развитии устойчивой городской мобильности», которая была принята перед утверждением бюджета Николаева на 2018 год. Эта программа предусматривает решение вопроса пассажирских перевозок, развитие водного и электротранспорта, разработку планов по оптимизации парковки частных транспортных средств такси и комплексных схем организации дорожного движения.

Общая сумма на реализацию данной программы, составляет 6,4 миллионов гривен, на 2018 год в бюджете заложено 4,4 миллиона гривен и еще два миллиона на 2019 год.