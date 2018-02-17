Родители детей с инвалидностью просят поддержать их проекты в Общественном бюджете на 2018 год

Родители детей с инвалидностью просят жителей Николаева поддержать проекты Общественного бюджета, направленные на улучшение их жизни.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Напомним, что николаевцев зовут проголосовать за проекты Общественного бюджета на 2018 год.

Так, проекты под номерами 36 и 49 направлены на развитие детей с инвалидностью и их семей, а также на воспитание толерантного отношения к людям с инвалидностью.

Проект №36(большой)

«Создание модели инклюзивно-ресурсного класса для качественного образования детей с особенными образовательными потребностями на базе школы №19» (авторы: Сараева Н., Бавольская О.). Проект направлен на поддержку детей в образовательном процессе.

Проект №49 (малый)

«Постановка и показ социального спектакля «Соловейко с одним крылом» (авторы: Долгих А., Лищенко К., Оспадова Л.). В спектакле возьмут участие актеры-аниматоры и дети с инвалидностью. Спектакль поможет обществу лучше понять и принять детей с особенностями развития.

Отмечается, что авторы проектов – родители детей с инвалидностью. Больше информации о них можно найти в группах на Facebook «Проект №36 (Громадський бюджет Миколаєва)» и «Проект №49 (Громадський бюджет Миколаєва)».

Голосование за проекты Общественного бюджета проходит до 21 февраля 2018 года.

- в бумажном варианте по адресу: ул. Адмиральская, 20 (ЦНАП). Пн-чт 09:00 - 17:00, пт-суб 09:00-16:00. (Наличие паспорта)

- в электронном варианте http://mykolaiv-budget.e-dem.in.ua (Наличие карты Приват, Ощадбанка или цифровой подписи)

Ранее сообщалось, что николаевец заявил, что депутат горсовета Солтыс пытался повлиять на голосование за проекты «Общественного бюджета».