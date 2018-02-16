На Донеччину для охраны общественного порядка отправились 23 николаевских полицейских

В пятницу, 16 февраля, 23 николаевских полицейских отправились в Донецкую область для поддержания общественного порядка и защиты прав граждан.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, полицейские в течение трех месяцев будут охранять общественный порядок во время патрулирования и дежурств на блокпостах, стоить объекты жизнеобеспечения населенных пунктов и осуществлять другие антитеррористические мероприятия.

В состав отряда вошли те представители подразделений ГУНП в Николаевской области, которые не проходили аттестацию или которые были уволены со службы из полиции из-за служебного несоответствия, но в дальнейшем были восстановлены в судебном порядке или приняты на службу в полицию в установленном законом порядке.

Перед отъездом для сотрудников полиции был проведен инструктаж заместителем начальника ГУНП Евгением Ковтуном, начальником управления кадрового обеспечения полковником полиции Алексеем Попковым и начальником отдела профессионального обучения подполковником полиции Александром Мициком.

Напомним, что полиция показала, как тренируются бойцы батальона «Святой Николай» и несут службу в АТО.