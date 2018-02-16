В николаевском пабе Ципа добавили два новых крана для чешской классики и приглашают на концерт в это воскресение

В николаевском пабе Ципа сегодня на баре установили два дополнительных пивных крана. Отдельную пивную установку смонтировали специально для оригинального импортного чешского пива Pilsner Urquell и Kozel Cerny.

Эти два сорта теперь будут присутствовать в пивном меню на постоянной основе. В пабе говорят, такое решение приняли после эксперимента с разовым завозом импортного пива в паб.

“Мы попробовали привозить в Николаев оригинальное импортное пиво из Европы и эксперимент удался. Многие фанаты чешского пива пришли к нам в гости в тот же день, а когда пиво закончилось все равно приходили еще, и еще, спрашивая именно чешские сорта. Поэтому, мы решили увеличить количество кранов на пивной станции до 18, чтобы всегда иметь 16 сортов своегои украинского крафтового пива? а так же две легенды - Pilsner Urquell и Kozel Cerny” - рассказывают бармены из Ципы.

К Pilsner Urquell и Kozel Cerny в заведении рекомендую заказывать традиционную чешскую закуску - “Сирні гронолки”. Эту кусочки сыра сулугуни обжаренные в специальном кляре во фритюре - вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдет к чешским сортам пива.

Также, в это воскресение в пабе анонсируют концерт-квартирник николаевского исполнителя Волков Сан. Концерт начнется в 19:00. Вход свободный. Количество мест в зале ограничено, поэтому в пабе рекомендуют зарезервировать столик заранее.

Паб Ципа находится во дворе кинотеатра Родина, по адресу Соборная, 2В. Резерв столиков по телефону - 073 026 2709.