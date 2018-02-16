В понедельник в николаевских школах закончится карантин

В Николаеве с понедельника, 19 февраля, восстановят образовательный процесс в школах.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

16 февраля исполняющая обязанности городского головы Татьяна Казакова издала распоряжение, которое прекращает карантин в школах. Такое решение приняли в связи с уменьшением количества учеников, больных гриппом и ОРВИ, нормализацией эпидемиологической ситуации.

«Обращаем внимание руководителей на необходимость обеспечить выполнение учебных программ, принятия мер по профилактике и предупреждению распространения гриппа и ОРВИ, проведения разъяснительной работы с сотрудниками учебных заведений и родителями по усилению контроля за состоянием здоровья детей. При первых симптомах заболевания ребенок не должен посещать учебные занятия, а срочно обратиться к врачу», - добавили в мэрии.

Напомним, что карантин в школах продолжался с 5 февраля.