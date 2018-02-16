4 миллиона в мусор или Стратегия развития отсутствующего транспорта

Не могу понять, в чем прогрессивность решения потратить 4 миллиона гривен городских денег на то, чтобы какая-то частная фирма нарисовала Николаеву стратегию развития транспорта? В чем радость? Александр Садыков, то ли вице-мэр по транспорту, то ли непонятно, отчитывается о проведенном тендере и о том, что вот-вот деньги уйдут и мы будем теперь с новой бумажкой с громким названием.

Развивать можно то, что уже существует. У нас же из своего транспорта есть только троллейбусы и трамваи. Все “маршрутки” – частные. Для чего нужна стратегия? Чтобы она в очередной раз повторила нам, что необходимо закупать свои городские автобусы?

Ну вы представляете, что это будет? Приедут какие-то иногородние дяди, с умным видом опросят жителей, услышат то, что слышат каждый день николаевские чиновники и депутаты, напишут это и подадут нам за 4 миллиона гривен. Вы что, не знаете, что у нас проблемы с перевозками в Матвеевку, Корениху и Ракетное урочище? Вы что, не в курсе о том, что у нас уже десятилетия стратегическим направлением является проведение троллейбусной линии в Корабельный район? Или вы не знаете, где люди просят дополнительные маршруты? Это какие-то новости? Для этого нужны какие-то исследования? Для того, чтобы найти решение этих проблем вам нужно потратить 4 миллиона гривен? Да, я могу вам написать эту стратегию за два часа и бесплатно.

Только на какой черт нам нужна армия чиновников в мэрии за 150 миллионов гривен в год? Чтобы она просто перечисляла наши деньги частным фирмам за то, что должны делать сами?

Для чего нам тогда Управление транспорта? Эти люди у нас и предусмотрены для того, чтобы управлять транспортной сферой, анализировать, исследовать и писать стратегии, что делать дальше, чтобы не было проблем с перевозками. Правда, там уже больше года ни начальника, ни сотрудников. Так наймите специалистов, замотивируйте их хорошей зарплатой, и они сами вам напишут, что нужно делать. И они же будут это исполнять, после того, как депутаты утвердят их стратегию. А то получится, что чиновники просиживают жопы, мы платим им зарплату, а вместо них за 4 миллиона гривен будут заниматься их работой иногородние дяди.

Вот вам глава депутатской комиссии по транспорту и говорит: «В Одессе есть же новые трамваи, они создали свое производство - трамваи переделывают, троллейбусы делают. Рабочие места создали, транспорт общественный закупают, автобусы, троллейбусы новые. Они за эти два года что-то сделали, а у нас только первые шаги».

И наши первые шаги – заказать очередную бумажку. А не наладить свое производство, не закупать новый транспорт. Напомню, что когда-то вице-мэр по транспорту Роман Васюков уже заказывал транспортную стратегию. Правда, только за 90 тысяч гривен. Через пару лет начальник Управления транспорта сказал, что она оказалась не нужна и ее выбросили в мусор. Давайте и сегодня выбросим 4 миллиона гривен в мусор и будем делать при этом умный вид и видимость работы.