На сессии Николаевского горсовета рассмотрят вопрос о строительстве светофора на перекрестке проспекта Мира и 1-й Линии

В Николаеве на ближайшей сессии городского совета рассмотрят вопрос о перераспределении средств бюджета города, что позволит профинансировать строительство дополнительного светофора на перекрестке проспекта Мира улицы 1-я Линия.

Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ Николаевского городского совета.

Напомним, что ранее патрульные неоднократно просили городские власти поставить светофор на этом перекрестке. Ранее в Николаеве инициировали сбор подписей за установку светофора на перекрестке проспекта Мира и 1-й Линии, где «Hyundai» сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком.

В Департаменте ЖКХ напомнили, что в 2018 году в городском бюджете предусмотрено финансирование строительства светофоров по 12 адресам.

«Уже проводится процедура заключения договоров на корректировку проектно-сметной документации в текущих ценах на новое строительство светофоров на углу улиц Троицкая и Новозаводская, Херсонского шоссе и Новозаводской, Космонавтов и Турбинной; а также на изготовление проектов на новое строительство светофоров на углу проспекта Богоявленского и улицы Олейника, Большой Морской и Московской, Большой Морской и Лягина, 3-й Слободской и Кузнецкой, проспекта Центрального и улицы 8-го Марта, Веселиновской и Урожайной, Никольской и Соборной, на улице Космонавтов в районе школы №20, на улице Лазурной у дома №28».