В Днепре пятиклассников обвиняют в том, что они чуть не «затравили» мальчика, несколько лет назад пережившего инсульт

В Днепре в школе №52 одноклассники издевались над пятиклассником, который в пять лет пережил инсульт и кому.

Об этом сообщили в Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Многодетная семья мальчика переехала в Днепр с Донбасса в 2014 году, спасаясь от войны. Как утверждают чиновники, в ноябре 2017 года одноклассник оскорбил мальчика и его беременную мать: «Заткнись еб...тый, как и твоя мамашка, уже с пятым в животе».

«После ответа «сам такой» учительница обвинила в конфликте их сына, и началось коллективное издевательство над «переселенцем», дошедшее до забрасывания камнями. Решением администрации ученик был переведен в параллельный класс. Классный руководитель с порога сообщила, что в классе «уже есть один вот такой, а это еще свалилось нам на голову». Она выставила ребенку «испытательный срок», завела специальный дневник, чтобы учителя записывали замечания о его поведении», - сообщили в горсовете.

Также учительницу обвиняют в том, что она намекала матери мальчика «о нецелесообразности пребывания сына в ее классе».

«Дети же дружно строчили доносы о преступном жевании им жвачки, хождении по классу (просился в туалет), избиении девочки (брошенный им на уроке физкультуры мяч задел одноклассницу, при этом мальчик трижды извинился), невероятном количестве избитых им детей. 31 января ученики 5 класса составили и подписали петицию с требованием выгнать мальчика из школы, тыкали ею в лицо и угрожали», - пишет мэрия Днепра.

Ранее мальчик «при странных обстоятельствах» упал со ступенек и повредил ногу, после чего месяц лечился дома.

«Мама молила классного руководителя, обращалась к директору школы, чтобы вмешались, прекратили травлю ее ребенка, который по состоянию здоровья находится на грани жизни и смерти, но напрасно. Мальчик прятался от одноклассников. 1 февраля он позвонил из школы и сообщил, что над ним снова поиздевались, прошептал, что терпеть больше уже не может и связь оборвалась ... Мама долгих 10 минут звонила классному руководителю, в трубке услышала издевательское, «что такого может случиться за каких-то 10 минут», - сообщили в мэрии.

После этого, согласно опубликованной объяснительной, в школу пришел отец мальчика и забрал его с уроков, чтобы у него не случился повторный инсульт.

В сообщении точно указано, что мальчик пережил инсульт в 5 лет. Судя по сообщению, тогда же он впал в кому, длившуюся 36 часов. При этом в СМИ стали тиражировать, что инсульт и кома случились с мальчиком сейчас, именно после буллинга.

Мать мальчика попросила о помощи в социальных сетях, после чего в школу прибыла полиция, которая провела воспитательную работу с одноклассниками ребенка и их родителями. При этом родители обвиняли патрульных в ненадлежащих методах общения с детьми. На данный момент управление образования изучает все предоставленные администрацией школы материалы по конфликтной ситуации, идет служебное расследование.

Родители одноклассников мальчика отрицают обвинения в издевательствах и считают, что в ситуации есть вина самого ребенка и его семьи. Классный руководитель этих учеников сейчас ушла на больничный.