Одну из улиц в Киеве хотят сделать «умной» - с зарядными устройствами для мобильных и автомобилей

В скором времени в Киеве будет переделана улица Салютная. Это вызвано строительством нового жилого комплекса поблизости. По задумке застройщика, Салютную трансформируют в smart-улицу с расширенными функциональными возможностями.

Об этом сообщает сайт «Itc.ua».

Отмечается, что на улице Салютной будет установлена интеллектуальная система освещения. Она сможет автоматически регулировать интенсивность освещения в зависимости от ряда факторов, таких как время суток и погодные условия. Кроме того, умная система будет делать освещение более ярким, когда людей на улице много и приглушать его, экономя электричество, когда никого нет. Дополнительно сообщается о намерении установить умные светофоры.

Также на улице Салютной планируется установить лавочки с интегрированными батареями (скорее всего, солнечными) и разъёмами для подзарядки мобильных устройств. Вместе с тем, планируется установить несколько зарядных станций для электромобилей. Кроме того, на домах будут установлены камеры системы наблюдения.

Напомним, что ранее пятеро николаевских молодых ученых получили премии Президента Украины.