Соломенский суд Киева отправил под домашний арест мужчину, который повредил топором машины их сотрудников

Мужчину, который повредил около 10 автомобилей во дворе Соломенского районного суда Киева, посадили под домашний арест.

Об этом сообщает БезТабу.

Напомним, что в пятницу, 16 февраля мужчина с топором забежал во двор Соломенского районного суда Киева и повредил около 10 автомобилей, которые находились там.

Так, беспорядки устроил житель Одессы Анатолий Мазур. Полицейским, которые его задержали, он рассказал, что хотел отомстить судьям за отказ отправлять в СИЗО мэра Одессы Геннадия Труханова.

В субботу, 17 февраля, Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца. Мазур должен сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

Прокурор настаивал, чтобы задержанного взяли под стражу на два месяца без альтернативы внесения залога. А сторона защиты просила суд не брать задержанного под стражу, а применить к нему смягченную меру пресечения, в частности домашний арест или взятие на личное поручительство.

Отмечается, что народные депутаты Игорь Луценко и Егор Соболев, а также помощник народного депутата Андрея Левуса заявили о готовности взять Анатолия Мазура на поруки. Сам он уверял, что готов возместить материальные убытки и просил применить в отношении него облегченную меру пресечения, ввиду того, что у него есть малолетний ребенок, больная мать и сестра, которая недавно родила.

Также защита заявляла об отводе судьи, мотивируя это тем, что дело не может рассматриваться в суде, автомобили работников которого были повреждены, однако суд не удовлетворил это ходатайство.

Напомним, что в аэропорту «Борисполь» задержали мэра Одессы Труханова и сообщили ему о подозрении.