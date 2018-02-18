Украинскому ученому присудили премию Вольфа в области математических наук

Владимир Дринфельд Члену-корреспонденту Национальной академии наук Украины Владимиру Дринфельду и Александру Бейлинсону, которые работают в Чикагском университете, присудили премию Вольфа.

Об этом сообщают в пресс-службе Национальной академии наук Украины.

Так, премию Вольфа в области математических наук им присудили в честь цикла их инновационных работ по алгебраической геометрии, теории представлений и математической физики.

«Речь идет о результатах первостепенной важности, которые создают геометрическую модель алгебраической теории, играет ключевую роль в теории полей и физической теории струн, и таким образом усиливают плодотворное взаимодействие между современными фундаментальной математикой и физикой. Эти результаты получены указанными авторами в ходе совместных исследований по программе Ленглендса, что занимает выдающееся место в современной теории и хорошо известна среди соответствующих специалистов», - говорится в сообщении.

Справка:

Премия Вольфа присуждается в Израиле с 1978 года Фондом Вольфа. Премия вручается ежегодно в шести номинациях: сельское хозяйство, химия, математика, медицина, физика и искусство. Имеет высокий авторитет и часто рассматривается как вторая по престижности после Нобелевской премии . Многие лауреаты премии Вольфа впоследствии удостаивались Нобелевской премии. Премия включает диплом и денежную сумму в размере 100 000 долларов.

Ранее сообщалось, что пятеро николаевских молодых ученых получили премии Президента Украины.