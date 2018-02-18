«Порошенко – новый Янукович»: В Киеве прошел марш сторонников Саакашвили за отставку Президента

Днем в воскресенье, 18 февраля, в парке Шевченко в Киеве собираются участники «Марша за будущее», организатором которого выступает «Рух нових сил» Михаила Саакашвили. Главное требование – импичмент Президента Украины Петра Порошенко.

Информация постоянно обновляется, хронология снизу вверх:

14:45 Организаторы объявили об окончании вече и люди начали расходиться.

14:30 Активисты зачитали резолюцию вече и потребовали досрочных выборов президента, а после них - переходной парламент и антикризисное правительство.

Они отметили, что представители комитета гражданского сопротивления «должны быть в каждом доме» и предложили сформировать «Группы прямого действия» - активисты, которые будут ездить по домам Порошенко и лояльных к нему чиновников.

14:00 Игорь Ковалевич на своей странице в Facebook сообщает, что Михайловская, Софиевская площади и прилегающие к ним улицы заполнены людьми и они продолжают прибывать.

13:00 Основное вече состоится на Михайловской площади.

Среди участников собирают подписи за импичмент Президента Петра Порошенко. Подписантов просят в том числе оставлять контактные номера телефонов.

Трансляция шествия от Сакварелидзе:

12:25 В полиции сообщили, что получили сообщения о заминировании шести станций метро в Киеве - «Площадь Льва Толстого», «Университет», «Театральная», «Золотые Ворота», «Майдан Независимости» и «Крещатик».

«В дежурную часть позвонил аноним: мужчина рассказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для проверки этой информации на места выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Работают полицейские метрополитена. Проводится эвакуация.

12:15 Прямую трансляцию с парка Шевченко вел один из лидеров «Руха новых сил» Давид Сакварелидзе.

12:00 Как передает «Украинская правда», по состоянию на 12:00 в парке собралось до 2,5 тысяч человек.