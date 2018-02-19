«Тратят много времени, пытаясь доказать сговор моей кампании с РФ», - Трамп обвинил ФБР в стрельбе во Флоридской школе

Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп обвинил Федеральное бюро расследований в том, что те допустили стрельбу в средней школе в штате Флорида.

Соответствующий пост он разместил в Twitter.

Напомним, что в среду, 14 февраля, в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас, в которой учатся около 2000 человек. Злоумышленник воспользовался винтовкой, и пытался скрыться с места преступления, смешавшись с толпой, но был выявлен и задержан полицией. В результате стрельбы погибло 17 человек, еще 15 получили ранения.

Так, по словам президента, ФБР было слишком занято расследованием связи Российской Федерации с кампанией Трампа и пропустило сигналы, «посланные школьным стрелком».

«Очень грустно, что ФБР пропустило все многочисленные сигналы, посланные школьным стрелком из Флориды. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени, пытаясь доказать сговор России с кампанией Трампа, которого нет. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться», - написал президент США.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе «Марджори Стоунман Дуглас», Флорида погиб футбольный тренер Аарон Файс, который заслонил собой учеников от пуль.