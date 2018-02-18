Второй день Россия не пускает фуры через границу на Харьковщине – в пробке простаивают около 100 грузовиков

Второй день контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка» не пропускают грузовые автомобили через российско-украинскую границу.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Очередь грузовиков, которые скопились у пунктов пропуска в Харьковской области, составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 транспортных средств вернулись, чтобы следовать другим маршрутом.

«На официальный запрос Госпогранслужбы относительно ситуации, которая сложилась на границе, ответа от российской стороны получено не было. От лиц, путешествующих из России, стало известно, что пропуск грузовых транспортных средств якобы не осуществляется из-за неисправности оборудования для досмотра грузов», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, как на Львовщине протестующие блокировали пункты пропуска на границе с Польшей.