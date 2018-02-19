Мать мальчика, о школьной травле которого заявили в Днепре, попросила прекратить расследование дела

Мать мальчика, о травле которого сообщали в Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета, написала заявление в полицию с просьбой прекратить расследование произошедшего.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Напомним, что ранее в Днепре в школе №52 одноклассники издевались над пятиклассником, который в пять лет пережил инсульт и кому.

Так, мать ребенка утверждает, что у мальчика был инсульт в 5-летнем возрасте, однако сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Все участники конфликта - одноклассники, их родители и сотрудники школы, написали объяснение.

Также женщина написала заявление о прекращении любого расследования. Отмечается, что дальнейший ход ситуации находится на контроле работников ювенальной превенции ГУНП в Днепропетровской области.

Напомним, что ранее в Николаеве мама школьника заявила, что учительница выживает его из класса.