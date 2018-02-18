В Олимпийской деревне увеличилось количество заболевших норовирусом до 275 человек

В южнокорейском Пхенчхане, где проходят Олимпийские игры, 275 людей заболели норовирусной инфекцией, сообщает газета Los Angeles Times.

Четырнадцать новых случаев норовируса среди персонала и волонтеров на Олимпиаде были зарегистрированы в субботу, 17 февраля, в Корейских центрах по контролю и профилактике заболеваний. Из тех, у кого диагностировали болезнь, 53 человека остаются на карантине. Остальные вернулись к работе.

По данным издания, большинство случаев заражения зафиксировано в молодежном центре Horeb Youth Center. Вспышка вируса была вызвана загрязненной водой, используемой при приготовлении пищи в Молодежном центре.

Напомним, ранее сообщалось о том, что николаевский фристайлист Абраменко добыл для Украины золотую медаль на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане.