В Киеве отпустили на поруки нардепов мужчину, стрелявшего в патрульного во время беспорядков у Соломенского суда

Александр Федорченко Шевченковский районный суд Киева отпустил под личное поручительство четырех народных депутатов активиста «Внутреннего корпуса батальона «Донбасс» Александра Федорченко, который во время беспорядков у Соломенского суда ранил полицейского.

Об этом сообщает Думская.

Напомним, 15 февраля в Соломенском суде Киева, где избирали меру пресечения Труханову, произошла потасовка между молодчиками и активистами. Также в возле Соломенского суда произошли столкновения между «Нацкорпусом» и спецназом.

В субботу, 17 февраля, Шевченковский райсуд Киева принял решение отпустить Федорченко на поруки нардепов Егора Соболева, Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка.

В то же время другим задержанным участникам беспорядков тоже избрали меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества: «айдаровец» Владимир Хитрич отправлен под ночной домашний арест, «донбассовца» Николая Чудовского и добровольца из Грузии Луку Чхетия отпустили на поруки тех же депутатов.

Также ранее сообщалось, что у Федорченко изъяли наградной пистолет, выданный министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Стоит отметить, что мужчину, который повредил около 10 автомобилей во дворе Соломенского районного суда Киева, посадили под домашний арест.