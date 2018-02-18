В Киеве отпустили на поруки нардепов мужчину, стрелявшего в патрульного во время беспорядков у Соломенского суда

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Александр Федорченко
Шевченковский районный суд Киева отпустил под личное поручительство четырех народных депутатов активиста «Внутреннего корпуса батальона «Донбасс» Александра Федорченко, который во время беспорядков у Соломенского суда ранил полицейского.

Об этом сообщает Думская.

Напомним, 15 февраля в Соломенском суде Киева, где избирали меру пресечения Труханову, произошла потасовка между молодчиками и активистами. Также в возле Соломенского суда произошли столкновения между «Нацкорпусом» и спецназом.

В субботу, 17 февраля, Шевченковский райсуд Киева принял решение отпустить Федорченко на поруки нардепов Егора Соболева, Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка.

В то же время другим задержанным участникам беспорядков тоже избрали меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества: «айдаровец» Владимир Хитрич отправлен под ночной домашний арест, «донбассовца» Николая Чудовского и  добровольца из Грузии Луку Чхетия отпустили на поруки тех же депутатов.

Также ранее сообщалось, что у Федорченко изъяли наградной пистолет, выданный министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Стоит отметить, что мужчину, который  повредил около 10 автомобилей во дворе Соломенского районного суда Киева, посадили под домашний арест.

Людмила Жерновская

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русскийобщество