«Нибулон» отказался поддерживать законопроект «О внутреннем водном транспорте», – нардеп

Народный депутат Украины Борис Козырь заявил, что компания «Нибулон» отказался поддерживать законопроект 2475а «О внутреннем водном транспорте».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в Минфраструктуры были проведены три важных встречи в формате «законодательная власть + исполнительная власть + бизнес, работающий на внутренних водных путях Украины», в ходе которых обсуждался законопроект 2475а «О внутреннем водном транспорте»э

«Результат: из 10 компаний, принявших участие в обсуждении, 9 поддержали законопроект 2475а. Это «АСК Укрречфлот», «Cargill», «Bunge Ukraine», «COFCO Agri», «ADM Trading Ukraine», «Портинвест», «Гермес-Трейдинг», «Грейн-Трансшипмент», «ДДСГ Украина Шиппинг». И только компания «Нибулон» отказалась голосовать... объясняя свою позицию тем, что нормы, прописанные в законопроекте, можно урегулировать подзаконными актами Кабмина. У всех, без исключения, сложилось мнение, что «Нибулону» вообще не нужен закон о «О внутреннем водном транспорте», и что его вполне устраивает существующая ситуация и положение дел на реке», – отметил Козырь.

Следующим этапом будет голосование за данный законопроект Верховной Радой.