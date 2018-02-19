Еще в одной семейной амбулатории Николаева на прием к врачу можно записаться по интернету

С четверга 15 февраля в ЦПМСД №1 по проспекту Богоявленскому (ранее проспект Октябрьский) официально запущен сервис электронной записи на прием к врачам.

Об этом сообщает управление здравоохранения городского совета.

Отныне все пациенты района обслуживания семейной амбулатории имеют возможность записаться на прием в удобное для себя время, не выходя из дома: с домашнего компьютера или смартфона, или позвонить в регистратуру (при условии подписанного согласия на обработку персональных данных).

«Электронная запись позволяет заведению работать слажено, максимально уменьшая очереди и время ожидания приема пациентов. Еще один плюс в работе сервиса - возможность пациентов отменить или перенести на другое время запись к врачу. С другой стороны - врач или администратор может заранее перенести прием по уважительным причинам, предупредить пациента по телефону или SMS», - идет речь в сообщении.

В частности указывается, что для внедрения сервиса администрацией больницы проведена большая работа, а именно компьютеризация рабочих мест регистратуры и врачей. Также проводился интенсивный курс врачей электронным сервисом - услуги предоставляла компания Helsi.

Отмечается, что за электронной записью последует оформление амбулаторных электронных карт (после подписания декларации пациента с врачом) и выписка электронных рецептов.

Напомним, ранее начальник управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай заявляла, что в городе создание электронного реестра пациентов находится на завершающей стадии - электронная очередь работает в ЦПМСП № 2, № 5.

Ранее сообщалось, что с 8 декабря в Николаевском центре первичной медико-санитарной помощи №2 начала работать медицинская информационная система «Поликлиника без очередей».