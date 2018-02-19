Центральный райсуд Николаева арестовал с залогом врача тубдиспансера, задержанную при получении взятки

В субботу, 17 февраля, судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко рассмотрел ходатайство прокуратуры Николаевской области об избрании меры пресечения для главы Николаевской областной специализированной фтизиопульманологичной медико-социальной экспертной комиссии Наталью Подонец.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ»

Ранее сообщалось, что оперативники отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве прокуратуры Николаевской области задержали при получении взятки главу Николаевской областной специализированной фтизиопульманологичной медико-социальной экспертной комиссии Наталью Подонец.

Прокуратуры просила 250 тысяч гривен залога или арест сроком на два месяца, а также отстранение от должности и арест имущества.

Также прокуратура подозревает 56-летнюю чиновницу в системном вымогательстве неправомерной выгоды в размере нескольких тысяч гривен от больных граждан за содействие в получении группы инвалидности.

Судья принял решение назначить залог в размере 88 тысяч 100 гривен и отстранить Наталью Подонец от работы.

До момента уплаты залога Наталья Подонец будет находится в изоляторе временного содержания Нацполиции Николаевской области.

Как известно, в июне 2017 года сотрудники полиции и прокуратуры задержали в служебном кабинете врача во время передачи взятки в 200 долларов США. Тогда сообщалось, что деньги требовались за подтверждение медицинских показателей детей для прохождения обучения в одной из школ-интернатов и за отсутствие проблем при заседании медико-педагогической комиссии.

В итоге суд признал ее виновной и наказал штрафом в 17 тысяч гривен.