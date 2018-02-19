«Ситуация соответствует времени года»: Количество больных гриппом и ОРВИ на Николаевщине за неделю увеличилось до шести тысяч

За отчетную неделю 2018 года в Николаевской области заболело гриппом и ОРВИ более шести тысяч человек, что на две тысячи случаев больше чем на прошлой неделе текущего года.

Об этом сообщает Управление здравоохранения городского совета.

«За отчетную шестую неделю 2018 в Николаевской области заболело гриппом и ОРВИ 6 тысяч 886 человек (показатель 596,3 на 100 тыс. населения), что на 2 тысячи 026 случаев больше чем на прошлой 5-й недели 2018 года - было зарегистрировано 4860 больных (показатель 420,9). Наблюдается рост темпа прироста по сравнению с предыдущей неделей среди детей в 1,6 раза (56,5%) и взрослых на 9,3%», - идет речь в сообщении.

Также, отмечается, что наибольшую долю госпитализированных составляют дети до года и 1-4 года (69 человек) и 5-9 лет (63).

«В целом эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6 неделе 2018 года в Николаевской области соответствует среднегодовому уровню для данного времени года в нашем регионе, происходит ожидаемый подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вирусологически обнаруживаются вирусы гриппа обоих типов - А и В», - сказано в сообщении.

Увеличилось количество госпитализированных больных гриппом и ОРВИ. Всего госпитализировано 259 человек, на 98 случаев, что 1,6 раза больше чем на прошлой неделе, когда был госпитализирован 161 человек.

Летальных случаев, связанных с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, в области не зарегистрировано.

Напомним, ранее сообщалось, что карантин в школах начался с 5 февраля и продолжился до понедельника 19 февраля. Также ранее сообщалось, что в Украине из-за превышения эпидемического порога гриппа закрыли на карантин школы в Виннице, Закарпатье, Днепре, Запорожье, Житомире и Славянске.