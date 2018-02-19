САП просит суд отстранить Труханова от должности мэра Одессы и арестовать его имущество

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении Геннадия Труханова от должности мэра Одессы и о наложении ареста на его имущество.

Об этом «Українським Новинам» сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.

Дата рассмотрения ходатайства пока не определена.

САП также подала в Соломенский районный суд ходатайство с просьбой арестовать имущество, которое принадлежит мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю Павлу Вугельману.

Речь идет обо всем имуществе, которое содержится в открытых реестрах недвижимости и электронных декларациях: жилые дома и земельные участки в Одессе, коллекции наручных часов, наличные, пишут «Українські Новини» со ссылкой на источник в САП.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ объявили о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и четверым высокопоставленным чиновникам мэрии.

Напомним, что 14 февраля в Одессе сотрудники пограничной службы и Национального антикоррупционного бюро задержали мэра Геннадия Труханова