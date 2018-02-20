Николаевцев призывали присоединиться к акции «Час Земли» и на время выключить свет

Николаевцев призывают присоединиться к всемирной акции «Час Земли» и в следующем месяце, 24 марта в 20:30 на 60 минут выключить свет.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Акцию проводят по всему миру, чтобы показать необходимость объединенных действий для сохранения природы. «Час Земли» стартовал впервые в 2007 году по инициативе Всемирного фонда природы (WWF) в Австралии.

«Кроме символического отключения света на 60 минут нынешняя кампания делает акцент на необходимости ежедневных действий каждого гражданина, компаний и правительства в сфере энергоэффективности, сохранения окружающей среды, бережного использования ресурсов для преодоления проблемы изменения климата и достижения гармонии с природой», - сообщили в мэрии.

«Час Земли» в 2017 году стал очень успешным, к нему присоединилось более 7 тысяч городов в 187 странах по всему миру. В Украине к кампании присоединились более 50 городов и поселков.

«Предлагаем присоединиться к «Часу Земли», например, из-за отключения света и приборов, которые не являются жизненно важными», - обратилась мэрия к николаевцам.

Напомним, ранее сообщалось, что родители детей с инвалидностью просят поддержать их проекты в Общественном бюджете на 2018 год.