Высший совет правосудия обвинил Авакова в давлении на судебную власть из-за решения снять охрану с судов

Высший совет правосудия обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в давлении на судебную власть.

Такое решение ВСП принял на заседании, которое касалось угрозы министра снять охрану с судов, передает «Левый берег».

«Высший совет правосудия считает недопустимым решение общественных споров путем насилия в любой форме и категорически осуждает факты нападений на сотрудников Национальной полиции и граждан, имевшие место во время рассмотрения Соломенским районным судом города Киева ходатайства об избрании меры пресечения 15 февраля этого года. Разделяя обеспокоенность Министерства внутренних дел, Высший совет правосудия категорически не воспринимает публичные заявления об отказе выполнять государственную функцию обеспечения охраны судей, размещенные на сайте министерства», - зачитал заявление ВСП ее председатель Игорь Бенедисюк.

«Требования в связи с этим решением суда к Высшему совету правосудия и апелляционному суду вынести определенное решение являются вмешательством и давлением на судебную власть», - говорится в документе.

Бенедисюк заявил, что отказ МВД охранять суды в первую очередь несет угрозу гражданам, которые имеют право на судебную защиту и безопасность которых гарантирует государство.

Ранее сообщалось, что глава МВД предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии, комментируя решение Шевченковского райсуда Киева отпустить на свободу человека, нанесшего огнестрельное ранение полицейскому, когда тот охранял суд от нападения радикалов. По словам главы МВД, в сложившихся условиях «фактического саботажа» судей и судадминистрации он будет вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судов Нацполицией и Нацгвардией.

Напомним, что 19 февраля МВД сняло охрану с Шевченковского суда Киева, который отпустил «активиста», ранившего полицейского