Жительница Николаева просит помощи для сына, у которого обнаружили опухоль: «Я боюсь его потерять»

Жительница Николаева Инга Федорова просит помощи неравнодушных для своего 25-летнего сына Кирилла Черкеса, которому весной 2017-го поставили диагноз – классическая лимфома Ходжкина.

Об этом она написала в редакцию «Преступности.НЕТ».

«Я боюсь за его жизнь, боюсь его потерять. Потому что смерть ребенка — это противоестественно, - отметила она. - С апреля 2017 года у моего сына, Кирилла, начались сильные боли в области грудной клетки. Многочисленные обследования в больницах Николаева и Киева показали наличие опухоли. После проведения биопсии Кириллу был поставлен диагноз классическая лимфома Ходжкина. Определить стадию заболевания и, соответственно, тактику лечения можно было только одним путем – пройти обследование ПЕТ-КТ (Принцип позитронно-эмиссионной компьютерной томографии – ПН)»,

По ее словам, с августа Кирилл проходил лечение в отделении гематологии областной больницы Николаева. И на сегодняшний день он прошел семь курсов химиотерапии и четыре обследования ПЕТ-КТ (контроль ПЕТ-КТ необходим после каждых двух курсов химиотерапии, а оборудование находится только в Киеве).

«И хотя опухоль уменьшилась незначительно, ее активность снизилась примерно на 40%, что говорит о положительной динамике лечения. К сожалению, стоимость лекарств и обследований очень велика. Каждое обследование ПЕТ-КТ стоит более одиннадцати тысяч гривен. Восстановление после каждого следующего курса химиотерапии проходит тяжелее, и, соответственно, требуется все больше денежных средств. Я надеялась, что мы сможем обойтись своими силами, но, увы, все сбережения, которые были в семье, уже исчерпаны. Деньги, которые давали друзья, коллеги и знакомые, так же закончились. На сегодняшний день потрачено 233 (двести тридцать три) тысячи гривен. Но лечение еще не закончено. Помогите спасти жизнь моему сыну. Уверена, что среди ваших читателей есть неравнодушные люди. И благодаря их помощи, мой сын будет жить», - отметила Инга Федорова.

Реквизиты для оказания помощи: Карта ПриватБанка 5168 7555 2012 0631, контактные номера телефонов: (095)317 08 60, (063) 061 60 20.