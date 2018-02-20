В Ингульском районе Николаева военная прокуратура ведет следствие в отношении 460 призывников, которые уклоняются от службы

По состоянию на 18 января 2018 года в Ингульском районе Николаева военная прокуратура разыскивает более 460 призывников, которые уклоняются от воинской службы и в отношении которых готовится возбуждение уголовных дел и ведется следствие.

Об этом сообщают в отделе комплектования Ингульского районного военного комиссариата.



Так, весенний призыв на срочную военную службу начнется 1 апреля 2018 года, а каждый мужчина в возрасте от 18 до 27 лет должен прибыть в военный комиссариат с целью уточнения учетных данных.

«Согласно требованиям пункта 8 статьи 15 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» призывники, которым пришла повестка районного (городского) военного комиссариата прибытия к призывному участку для прохождения призывной комиссии, обязаны прибыть в пункт и в срок, указанные в повестке. В случае если при любых обстоятельствах повестка не поступила, граждане призывного возраста обязаны появиться к призывному участку в десятидневный срок со дня начала соответствующего очередного призыва, определенного Указом Президента Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы в отношении лиц, которые не явились без уважительных причин в военный комиссариат направят в органы МВД для открытия уголовного производства по статье 335 Уголовного кодекса Украины («Уклонение от призыва на срочную военную службу») , что влечет за собой лишение свободы на срок до 3 лет.

«К сведению граждан сообщаем, что в соответствии решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28.08.2014 года «О неотложных мерах по защите Украины, укрепления ее обороноспособности» введенной в действие Указом Президентом Украины от 24.09.2014 года №744, указано, что граждане, которые призываются на срочную военную службу, не привлекаются к выполнению задач в зоне АТО, соблюдение этого требования стоит на жестком контроле в силовых ведомствах и Президента Украины», - подчеркивается в сообщении.

Тех, кому известно о местонахождении мужчин, которые уклоняются от прохождения срочной военной службы, просят звонить по телефону: 0512 21-40-48.

Напомним, что ушедших в «самоволку» николаевских военных призвали вернуться на место службы, чтобы смягчить себе наказание.