Суд арестовал автомобиль владельца николаевской фирмы, подозреваемой в махинациях при дноуглублении

В рамках расследования схемы хищения 247 миллионов гривен на тендерах Администрации морских портов Украины по услугам дноуглубления суд наложил арест на автомобиль бывшей жены подозреваемого - конечного бенефициара ООО «Техморгидрострой Николаев» Александра Кучера.

Такое решение принял судья Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».

По информации детектива НАБУ, 29 января на основании постановления суда работниками Бюро был проведен обыск в автомобиле Hyundai Grandeur 2012 года выпуска, который находился в пользовании Кучера, хотя владельцем транспортного средства является его бывшая жена Ирина Поляруш – бенефициар оффшора Krayteks Group Holding Ltd, что также фигурирует в расследовании. В ходе обыска изъяли ключ и техпаспорт автомобиля, в тот же день Кучера задержали.

Детектив просил наложить арест на авто и изъятое имущество в случае возможной спецконфискации имущества как вида наказания. Он указал, что транспортное средство принадлежит Кучеру на праве общей совместной собственности, приобретенном им в браке. Судья удовлетворил ходатайство.

Как известно, 29 января детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски на территории Одесской, Николаевской областей и города Киева в рамках расследования, связанного с возможными фактами злоупотреблений при закупке услуг по дноуглублению в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах.

На пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что в 2015-2016 годах АМПУ осуществила ряд закупок услуг на дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. По результатам торгов были заключены договоры с ООО «Ирида», ООО «Техморгидрострой Николаев» и ООО «Инфлот-Данубиус Эйдженси», однако цены в договорах были завышены почти в два раза. По версии следствия, в результате злоупотреблений государству нанесен ущерб на сумму около 300 миллионов гривен.

Позже в СМИ появилась информация, что детективы НАБУ задержали в Одессе экс-руководителя АМПУ Андрея Амелина и десяток других чиновников. Напомним, что в АМПУ подтвердили связь обысков с николаевской фирмой по дноуглублению.

Ранее Антимонопольный комитет Украины за сговор на торгах оштрафовал на 76,43 миллиона гривен ООО Техморгидрострой Николаев, которое проводило дноуглубительные работы в Николаеве. Земснаряд этой фирмы «Северодвинский» сваливал грунт в лиман и николаевские яхтсмены начали бить в колокола из-за того, что яхт-клуб в Корабельном районе Николаева превращают в «свалку грунта». Кроме того, «Техморгидрострой Николаев» уличили в подделке документов.

Помимо этого, ООО «Техморгидрострой Николаев» подозревают в причастности к массовому мору рыбы в Запорожской области. В связи с этим полиция задержала директора ООО «Техморгидрострой Николаев».