Николаевские патрульные зафиксировали более 30 нарушений у «маршрутчиков» - часть из них ездит на неисправных машинах

Сотрудники отдела безопасности дорожного движения с 9 по 19 февраля продолжали проверять пассажироперевозчиков на факт соблюдения законодательства, в результате выявили 31 нарушение.

Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области.

Так, только за 10 дней было зафиксировано 31 нарушение законодательства в сфере пассажирских перевозок.

«9 маршрутных транспортных средств имели технические неисправности, которые могут серьезно повлиять на безопасность пассажиров. При этом двое водителей уже привлекались к административной ответственности за аналогичное нарушение в течение последнего года. Также было выявлено восемь фактов управления автобусом, который не прошел обязательный технический контроль в установленном законом порядке», - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители привлекли к административной ответственности 12 должностных лиц, которые позволяли перевозки пассажиров на технически неисправных автобусах.

Напомним, что ранее сотрудники отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции Николаевщины уже выявляли 25 нарушений у водителей маршрутных такси и одно нарушение у должностного лица фирмы-перевозчика.

Отметим, николаевские перевозчики требовали повышения тарифа за проезд в «маршрутках» до 6-12 гривен. В ходе заседания исполкома 26 января вопрос о повышении тарифа на проезд не рассматривался, а и.о. городского головы Татьяна Казакова предложила собрать круглый стол для обсуждения вопроса.

Затем заместитель городского головы Николаева по вопросам транспорта Александр Садыков сообщил, что вопрос о повышении цен на проезд в маршрутных такси находился на изучении отдела цен и ценовой политики горсовета. Отметим, что реальную себестоимость проезда в транспорте не могут рассчитать из-за отсутствия данных о пассажиропотоке.