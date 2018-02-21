«Без уколов гормона роста организм не растет», - мама просит помощи для 8-летнего сына с редким заболеванием

Жительница Киева Алена Смитюх просит помощи неравнодушных для своего 8-летнего сына Александра, у которого редкое заболевание гипофизарный нанизм, требующее пожизненной терапии искусственным гормоном роста.

Об этом она сообщила редакции «Преступности.НЕТ».

«Саше необходим прием искусственного гормона роста «Зомактон» (именно на этом препарате Саша растет) сейчас доза 7 ампул в месяц (это более 20 тысяч гривен ежемесячно), но доза увеличивается с возрастом, ростовая доза необходима еще 10 лет, только после закрытия зон роста доза придет в минимальную, но пожизненную. Кроме гормона, Саша принимает таблетки, витамины, усиленное белковое питание, сдает гормональные анализы, УЗИ, МРТ… и все это деньги. Уже 3 года на лечении и боремся за каждый сантиметр роста», - отметила Алена Смитюх.

«Без уколов гормона роста организм не растет совсем, сейчас нужен для линейного роста, в дальнейшем для поддержания качества жизни, так как проблема не только в росте, но и внутренние органы уменьшены в размерах, влияет на работу всего организма. 2 месяца уколов – это 1 сантиметр роста. Помогите, пожалуйста, вырасти Саше!» - добавила она.

Реквизиты для оказания помощи: карта ПриватБанка 5168 7426 0823 6307, ЕГРПОУ 14360570, МФО банку 305299, счет 29244825509100.