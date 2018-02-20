За два года из Украины на заработки официально уехало 7% трудоспособного населения

С 2015 года из Украины официально уехало за границу в поисках заработка около 7% трудоспособного населения, а реальная цифра намного выше.

Об этом сообщает Bloomberg.

Одной из причин усиления массовой утечки рабочей силы из страны стало введение безвизового режима со странами Евросоюза, но основным поводом для заробитчанства все же является уровень оплаты труда: если в Украине средняя зарплата составляет около 7100 грн (265 долларов), то в той же Польше за месяц можно получить в среднем 3500 злотых (1046 долларов). Кроме того, причиной покинуть страну являются поддерживаемые Россией военные действия на Донбассе, девальвация и коррупция.

По словам людей, которые занимаются трудоустройством украинцев за рубежом, раньше иностранные компании искали сотрудников с большим опытом и дипломами, а теперь нанимают всех подряд и при необходимости проводят месячный тренинг.

На сегодняшний день Польша, Словакия и Чешская Республика позволяют украинцам трудоустраиваться временно, на несколько месяцев, безвиз дал возможность работать за границей как легально, так и нелегально. Транспортные связи также улучшились, в том числе новая железнодорожная линия между Киевом и Варшавой.

При этом массовая эммиграция может немного сократиться, потому что заработная плата для неквалифицированных работников в Украине и Польше понемногу выравнивается. В результате часть рабочих возвращается домой.

В то же время рабочие руки уже требуются в Дании и Израиле.

Напомним, украинские заробитчане на втором месте по влиянию на экономику Польши.