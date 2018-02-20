В Киеве строят дом «для военных», где военнослужащим дали лишь 3% квартир, - СМИ

Более половины земель одной из столичных военных частей досталась застройщику, который планирует возвести на этой территории несколько жилых домов. Однако военным из более чем 4 тысяч квартир достанется лишь 150.

Об этом говорится в расследовании программы «Наші гроші».

Так, территорию части застройщику «Фонд Девелопмент Групп» передала 195 Центральная база Государственной специальной службы транспорта. На 8 гектарах земли планируют построить 10 жилых домов по 25 этажей – всего на 4455 квартир.

В договоре, который засекретили после подписания, речь идет о «строительстве жилого комплекса для военнослужащих и членов их семей». Однако журналистам удалось узнать, что военные получать лишь 150 квартир. Остальное жилье будет продано, для этого даже создан специальный сайт.

Командир воинской части Сергей Зайчук, который подписывал договор, таким распределением доволен.

«Если военнослужащие вообще не получат квартиры – будет лучше? Почему небольшое количество? Мы за счет этих квартир практически полностью закрываем вопрос по очереди для военнослужащих воинской части администрации государственной специальной службы транспорта», – возмутился Зайчук.

Между тем, эксперт по градостроительству Георгий Могильный говорит, что количество квартир несоответствует стоимости земли: «Если брать для таких объемов как Магнитогорская, где рядом метро и так далее, то это минимум должно быть 9-12%, а может даже и 15% квартир. В зависимости от нормативов».

Как оказалось, проект застройки не согласован с правительством. Кроме того, отсутствует информация и об открытом конкурсе по выбору застройщика. В Госспецтрансслужбе эту информацию журналистам не комментируют.

Руководитель Администрации Государственной специальной службы транспорта Николай Мальков также не видит проблемы в количестве квартир, из-за которых служба лишилась 8 гектаров земли: «У меня 100 человек там, а территории 14 гектаров. Кто ее убирать будет?».

Отметим, Мальков и его семья являются владельцами трех квартир в Киеве, земельных участков и коттеджа недалеко от дамбы Киевского водохранилища. При этом в его электронной декларации последнего нет, указана только недострой площадью 60 квадратных метров. По словам руководителя Госспецтрансслужбы, основное имение записано на его сына.

Руководительницей ООО «Фонд Девелопмент Групп» является Виктория Гречаная. Она руководит ООО «Фортабуд», так же без согласований строит жилье для Минобороны на земле военных возле метро «Красный Хутор» в Киеве. Эта застройка обжалована прокуратурой, и сейчас дело находится в судах. Девелопером обоих застроек является компания «Укрбуд Девелопмент», связанная с народным депутатом Максимом Микитасем.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за халатности чиновников более 250 семей военных остаются без жилья.