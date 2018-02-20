Жителя Николаевщины за убийство своей жены приговорили к 10 годам тюрьмы

На Николаевщине 42-летнего жителя Врадиевки приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство своей жены.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Трагедия случилась в декабре 2016 года. Мужчина был пьян и нанес своей жене около 50 ударов руками и ногами, а также ударил ее головой о кухонный стол. Женщина от полученных травм скончалась на месте. В ходе расследования установлено, что мужчина систематически избивал свою жену, якобы проводя «воспитательную работу» с ней. Женщина сообщала об этом в полицию, но впоследствии отказывалась от заявлений.

16 февраля 2018 года суд назначил обвиняемому максимальную меру наказания за нанесение тяжких телесных повреждений – 10 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Первомайске ссора на почве ревности закончилась убийством.