Николаевские налоговики провели выездной семинар-совещание с главами сельсоветов Вознесенского района

Во вторник, 20 февраля, в Вознесенской районной государственной администрации сотрудники ГФС провели семинар-совещание с председателями объединенных территориальных общин и председателями сельских советов Вознесенского района для разъяснения относительно декларирования гражданами доходов, полученных в 2017 году, расширения базы налогообложения и увеличения поступлений в местные бюджеты.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Заместитель начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев отметил, что фискальной службой Николаевщины налажено эффективное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления относительно экономического роста территориальных общин. Также, по его словам, важной составляющей этого задания является активизация привлечения граждан к процессам формирования государственного и местных бюджетов и мониторинга публичных финансов.

Во время проведения семинара-совещания специалисты Главного управления ГФС в Николаевской области проинформировали представителей местного самоуправления о порядке декларирования доходов, полученных гражданами в 2017 году.

Также в ходе семинара-совещания был рассмотрен вопрос относительно начисления и уплаты в 2018 году земельного налога и арендной платы за землю. Начальник управления налогов и сборов с физических лиц ГУГФС в Николаевской области Владимир Решетник отметил, что с целью проведения достоверного начисления платы за землю, органами ГФС Николаевщины проводится активная работа относительно проведения сверок по землевладельцам, землепользователям, арендаторам относительно имеющейся площади земельных участков и использования льгот.

По завершению мероприятия, участники получили ответы на вопрос относительно порядка начисления и уплаты налога на недвижимое имущество, отличного от земельного участка, платы за землю, единого социального взноса, налога на доходы физических лиц.

Напомним, что николаевские налоговики провели семинар-совещание с представителями органов местного самоуправления.