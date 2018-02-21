«Это незаконно», – судья Центрального райсуда Дирко о возобновлении дела на него за незаконный арест члена «ПС»

Судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко уверен, что отмена постановления о закрытии уголовного производства в отношении него в связи с арестом участника Евромайдана Дмитрия Беды в 2014 году, является незаконной.

Об этом он рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

Напомним, что в данном случае речь идет об уголовном производстве, предусмотренном ч.1 ст.375 («Вынесение судьей заведомо неправосудного постановления»), которое было открыто по факту ареста судьей Дирко участника николаевского Евромайдана Дмитрия Беды из «Правого сектора». Дмитрий Беда был задержан 26 января 2014 года за призывы идти на штурм здания Николаевского областного совета. Спустя три дня Апелляционный суд Николаевской области отменил арест Беды и выпустил его на свободу прямо в зале суда. В итоге дело в отношении Ивана Дирко было закрыто, но в декабре 2016 года его снова открыли. В сентябре 2017 года судье Дирко объявили о подозрении по поручению заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

– Осенью 2016 года заместитель прокурора Николаевской области Божило Степан Богданович отменил постановление о закрытии уголовного производства в отношении меня. Законом положено так, что отмена может быть произведена на протяжении 10 дней, но никак не через 9 месяцев, как это сделал Божило. Соответственно, отмена через девять месяцев является незаконной, – отметил Дирко.

Напомним, что прокуратура передала в Херсонский суд дело судьи Дирко, обвиняемого в незаконном аресте члена «Правого сектора».