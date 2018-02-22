Фирменный магазин элитной кожгалантереи бренда Wittchen предлагает николаевцам акцию к 23 февраля

Начало февраля ознаменовалось открытием первого в Николаеве фирменного магазина одного из ведущих производителей изделий элитной кожгалантереи в Европе - бренда Wittchen. На протяжении многих лет Wittchen подтверждает статус любимого бренда требовательных европейцев, поскольку его изделия объединяют в себе такие качества как функциональность, изысканность, эксклюзивность и неповторимый стиль.

Новый магазин в Николаеве порадует своих покупателей широким ассортиментом высококачественных товаров от ключниц и визитниц до багажей из высокопрочного пластика. Изысканные модницы смогут порадовать себя приобретением новой дизайнерской сумочкой из высококачественной итальянской кожи. Мужчины смогут подобрать для себя удобный классический портфель или более современную сумку. Те, кому очень нужен новый кошелек, без проблем подберут для себя стильное и функциональное портмоне. А для путешественников имеется множество моделей чемоданов, выполненных из ударопрочных и водонепроницаемых материалов, оснащенных кодовыми замками, телескопическими ручками и прочными колесиками. Кроме этого, в магазине Вы сможете выбрать для себя или в качестве подарка косметички, визитницы, обложки для документов, саквояжи, перчатки, зонты, борсетки, ремни и другие кожаные изделия.

Предлагаем Вам самостоятельно убедиться в высоком качестве нашей продукции, а также мы подготовили для Вас специальное предложение к 23 февраля - заходите в новый магазин Wittchen и получите скидку 20% на все товары!

Также обращаем внимание, что в одном магазине Вы можете найти не менее достойные изделия женской верхней одежды от отечественного производителя STARDUST. Существуя на оптовом рынке уже более 20 лет, бренд наконец то начал радовать и розничного потребителя мехами с лучших аукционов Дании, Финляндии, Торонто и Сиэтла.

В STARDUST Вы найдете шубы, меховые жилеты, парки, кожаные куртки и пальто, а так же сможете подобрать к финальному образу меховые клатчи, шелковые платки с отделкой из норки и всеми полюбившиеся брелоки из финского песца и чернобурки. А что может быть лучшим подарком для настоящего мужчины - конечно же сделать приятное любимой женщине.

Ждём Вас каждый день с 11:00 до 20:00 по адресу г. Николаев, улица Никольская 52/1 (угол улицы Соборной).

Телефоны магазина: 095-093-51-84, 097-093-27-84, 098 768-86-15.