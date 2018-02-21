Еженедельно 2-3 военнослужащих из зоны АТО сводят счеты с жизнью, - Матиос

В 2017 году военнослужащие, которые выполняли задачи в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе или были выведены оттуда на ротацию, совершали в среднем 2-3 самоубийства в неделю.

Такую неутешительную статистику озвучил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает «112 канал».

- Очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся (на территории боевых действий – ред.). За прошедший год, в среднем в неделю 2-3 человека, — заявил он.

По его словам, через войну прошли более полумиллиона украинских мужчин.

- Мировая статистика говорит, что до 80% из них имеют те или иные признаки посттравматического синдрома, который состоит и в жестокости в семье, и в агрессии, и в невосприятии мирной жизни, — подчеркнул главный военный прокурор.

Напомним, в Харькове парень, вернувшийся из АТО, взорвал себя гранатой.