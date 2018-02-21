«Смысл наших реформ бьет по нам самим», - Климкин сообщил о миллионе выехавших за границу в 2017 году украинцев

Министр иностранных дел Павел Климкин обеспокоен массовым выездом украинцев за границу.

Об этом он заявил на конференции во вторник, передает «Укринформ».

- Любое хорошее дело - то ли Соглашение об ассоциации, то ли безвизовый режим - может служить нам в плюс, но несет в себе и риск. Я много лет занимался безвизом, а сейчас смотрю, что только в прошлом году Украину покинули более миллиона украинцев. Сто тысяч покидает Украину ежемесячно, и вопрос далеко не только в том, что там высокие зарплаты - это вообще понимание будущего и качества жизни, - сказал Климкин.

В этом контексте он рассказал, как несколько месяцев тому назад посетил польскую школу в Ивано-Франковске, где в 24 польских классах почти нет поляков, а учатся только украинцы. По словам министра, когда он спрашивал школьников об их мечтах, они отвечали, что родители нацеливают их учиться в Польше, а затем ехать дальше.

- Если мы это не перебьем, тогда смысл наших реформ бьет по нам самим, - сказал глава МИД.

Напомним, издание Bloomberg сообщило, что с 2015 года из Украины официально уехало за границу в поисках заработка около 7% трудоспособного населения, а реальная цифра намного выше.