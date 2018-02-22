На ближайшие трое суток на Николаевщине прогнозируют снег и метель

На Николаевщине в пятницу, 23 февраля, ожидается существенное ухудшение погодных условий.

Об этом сообщают в Службе автомобильных дорог в Николаевской области.

Так, с пятницы на территории области прогнозируют снег, метель, образование заносов и гололеда на автомобильных дорогах.

«Ближайшие трое суток на территории Николаевской области температура воздуха будет колебаться в пределах от -7 до + 3 ° С, возможны осадки в виде снега, порывы ветра 14 м / с, на дорогах местами гололедица», - говорится в сообщении.

В службе просят водителей воздержаться от дальних поездок, а перед выездом из дома проверять техническое состояние автомобиля, обеспечить запасы топлива и теплой одежды на случай чрезвычайных ситуаций, на дороге соблюдать Правила дорожного движения, скоростных режимов и держать дистанцию.

«Также отмечаем, что во время господства непогоды возможные введение ограничений в движении для обеспечения оперативной и беспрепятственной работы снегоуборочной техники на автодорогах общего пользования государственного значения», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одесской области район пять суток оставался без света из-за непогоды.