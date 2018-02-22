«На Николаевщине не существует ни одной ОПГ», - глава ОГА Савченко

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Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что на данный момент на Николаевщине нет ни одной организованной преступной группировки.

Такое заявление он сделал в ходе публичного отчета о выполненной работе в 2017 году, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Первый раз в Николаевской области произошло так, что не существует ни одной организованной преступной группировки. Каким образом это произошло, связаны ли они с политикой, или нет – пусть ваша совесть дает вам ответ, - сказал Савченко. 

Напомним, ранее прокурор Николаевской области Тарас Дунас заявил, что на Николаевщине нет ни одного криминального авторитета

Виолетта Чех

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русскийобщество