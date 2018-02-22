«Все решается по желанию сверху», – депутат Николаевского облсовета вышел из временной «дорожной» комиссии

Депутат Николаевского областного совета из фракции «Відродження» Владислав Невеселый написал заявление о выходе из временной депутатской комиссии по контролю за использованием бюджетных средств на ремонт, содержание дорог в регионе.

Свое заявление депутат опубликовал у себя на странице в социальной сети Facebook.

«Не могу сказать, что комиссия не работает, депутаты готовятся и орудуют цифрами, владеют ситуацией в разных сторонах региона, но это ничего полезного не даёт, кроме разговоров! Все решается по желанию сверху, а, к сожалению, хорошие вопросы, поднятые на комиссии, остаются просто «хорошими вопросами». Я ценю своё время и понимаю эффективность комиссии в этом вопросе. Спасибо всем за сотрудничество», - написал Невеселый.

Напомним, ранее сообщалось о том, как депутат облсовета Александр Бондарь, возглавляющий данную комиссию заявил, что намерен обратиться в СБУ из-за некачественных ремонтных работ на участке трассы Н-11 «Николаев-Кривой Рог».

А на последнем заседании «бюджетной» комиссии облсовета депутаты по предложению облгосадминистрации приняли решение направить все 147 миллионов, выделенные из областного бюджета, на завершение ремонта 48 километров дороги Т-15-08 «Калиновка – Снигиревка – Березнеговатое». При том, что в прошлом году на нее потратили 311,8 миллионов.