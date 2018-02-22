Николаевщина занимает первое место в стране по количеству админуслуг, которые можно получить в районах, - глава ОГА

В течение 2017 года на Николаевщине до 176 видов увеличилось количество админуслуг, предоставляемых через ЦПАУ районных государственных администраций. И это самый высокий показатель по Украине среди всех регионов.

Об этом во время своего отчета по итогам 2017 года заявил председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Во время своего выступления председатель ОГА отметил, что сейчас в области работают 24 центра предоставления административных услуг, через которые в течение 2017 года было предоставлено 330 тысяч услуг, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. По словам Алексея Савченко, Николаевская область в настоящее время является первым регионом страны, где благодаря облгосадминистрации создан центр обработки и хранения данных (дата-центр), который соответствует всем современным нормам и стандартам.

- Нам удалось привлечь 5,7 миллиона гривен для реализации этого проекта, что позволяет использовать в работе наших центров предоставления административных услуг облачные технологии, - отметил председатель ОГА.

Кроме того, Николаевская область является одной из четырех областей в Украине, которые ввели единый документооборот между центрами предоставления админуслуг и субъектами предоставления услуг.