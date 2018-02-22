Глава ОГА заявил, что пожалуется НАБУ на николаевских судей, которые отменяют штрафы перевозчикам за перегруз

Алексей Савченко Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявил, что намерен обратиться в Национальное антикоррупционное бюро Украины и в другие структуры по поводу действий судей, которые отменяют перевозчикам штрафы за перегруз автотранспорта.

О причинах такого решения он рассказал во время своего публичного отчета в четверг, 22 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Много штрафов Укртрансбезопасность выписывает (за нарушение габаритно-весового контроля – ПН). Мы подняли статистику. По статистике из 100% протоколов в судах разваливается 70%. Только 30% идут в уплату этих штрафов, которые выписывает Укртрансбезопасность. Они думают, что мы не будем исследовать, а мы исследовали! Судьи, там одни и те же фамилии. Они даже пачками принимают такие решения. Потому, пусть они не удивляются, что мы обратимся и в НАБУ, и в другие структуры с письмами, и сообщим фамилии, и предоставим материалы, согласно которым наши местные бюджеты не дополучают деньги, - заявил Савченко.

Стоит отметить, что уплачиваемые штрафы за перегруз не поступают в местные бюджеты, на что не раз сетовали николаевские чиновники.

Кроме того, в конце января начальник управления Укртрансбезопасности в Николаевской области Сергей Кривошапка признался, что два года подряд выставлял весовые комплексы на дорогах в регионе в нарушение постановления Кабинета министров Украины и строительных норм, из-за чего «неплохо пострадал». И именно в связи с этим их штрафы в суде «разваливаются».