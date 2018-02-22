Украина самая коррумпированная страна в Европе после России, - международные правозащитники

Украина оказалась самой коррумпированной страной в Европе после России.

Об этом свидетельствуют данные Индекса восприятия коррупции (СРІ), подготовленный международной организацией Transparency International.

Так, Украина с показателем в 30 балов заняла 130-е место среди 180-ти стран мира. Нашими соседями по рейтингу стали Нигерия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне. Авторы рейтинга отмечают, что Украина улучшила свой прошлогодний результат на один балл.

Географические соседи Украины занимают позиции в рейтинге от 36 (Польша) до 135 (Россия). Последняя с результатом в 29 баллов оказалась самой коррумпированной страной в Европе.

Незначительного повышения позиции Украины в рейтинге, по словам экспертов организации, удалось достичь за счет того, что в 2017-м украинские антикоррупционные органы (САП и НАБУ) направили в суд первые дела относительно подозрений в коррупции высокопоставленных чиновников. Также среди причин, которые способствовали незначительному улучшению позиции Украины в рейтинге, называют реформу рынка газа, работу реестра электронных деклараций, первый год реформы государственных закупок и использования системы ProZorro. Кроме того, эксперты отметили снижение уровня коррупции в полиции и уменьшение количества случаев, когда бизнес вынужден давать взятки.

Эксперты Transparency International объясняют, что индекс Украины растет медленно из-за опасных для борьбы с коррупцией инициатив парламента, а также отсутствия политической воли руководства страны к борьбе с коррупцией и низким уровнем доверия к украинским судам и прокуратуре. Также на этот фактор влияет недоверие к судьям и прокурорам.

На вершине рейтинга оказались Новая Зеландия (89), Дания (88) и Финляндия (85). Наиболее коррумпированными странами мира названы Сомали (9), Южный Судан (12) и Сирия (14). Эксперты отмечают, что показатели ниже 50 баллов имеют более две трети из 180 стран в рейтинге.

«Это означает, что более шести миллиардов людей живут в коррумпированных странах», — сказано в отчете.

В Transparency International также отметили, что для глобальной борьбы с коррупцией правительства стран во всем мире должны делать больше для развития гражданского общества, поддержки свободной прессы, защиты активистов и журналистов, а также обеспечения прозрачности и подотчетности в государственных и частных учреждениях.

На Индекс восприятия коррупции отреагировал Министр финансов Украины Александр Данилюк. На своей странице в Facebook он отметил, что улучшения показателей страна добилась благодаря внедрению прозрачной системы автоматического возврата НДС.

«Сегодня, когда мы все еще находимся в нижней части рейтинга, а ряд необходимых инициатив и процессов продолжают блокировать и затягивать, подобный результат — это настоящий призыв к решительным действиям», — пишет чиновник.

Он обратил внимание на рекомендации экспертов Transparency International и заявил, что Украина уже сделала первые шаги для их рекомендаций. По его словам, это Службы финансовых расследований и развитие электронных сервисов Государственной фискальной службы.

«Законопроект о СФР разработан и согласован со всеми заинтересованными сторонами. Уже в этом году мы должны сделать все, чтобы вмешательство правоохранительных органов в экономическую деятельность честного бизнеса осталось в прошлом», — отмечает министр.

Он похвастался, что Украина продолжает развитие электронных сервисов ГФС.

«Введение реестра НДС в прошлом году и единого окна на всех таможнях в этом — важные инициативы, которые нам удалось реализовать. На очереди — перевод в онлайн 10 основных админуслуг, составляющих до 90% загруженности ЦОПов (центров обслуживания плательщиков – ред.)», — пишет Данилюк.

Он отметил, что автоматизация процессов является важной составляющей борьбы с коррупцией, ведь минимизирует человеческий фактор и возможности для злоупотреблений.

Напомним, Украина попала в десятку худших стран для жизни пенсионеров.