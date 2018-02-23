Богатство. Устрично-мидийный круг

- Люблю Очаков! Греки открыли эту божью твердь для себя. Но они – эпикурейцы, апатичные и запойные пьяницы. Потому удержаться под натиском воинственных племен северян не смогли, - говорил, раскуривая трубку из бриара, мой добрый товарищ Соломатин, старый морской волк и почитатель хорошего виски.

- Очаков - форменное богатство…Посуди сама, где можно отведать смачных мидии и устрицы, натуральную черную икорку, балык холодного копчения из скумбрии, выловленной из морской воды редкой по формуле полезности. В самом рыбьем мясе кроется здоровье. Где? Правильно, в родном городе Очакове. Проверенно веками! Недаром одесситы и николаевцы поглощали тоннами белую лиманную рыбу. Хочу показать тебе один плакат, старый, но душеполезный.

Соломатин порылся в сундуке, набитом доверху бумагами и потертыми, желтыми от времени географическими картами. Чисто пиратская привычка – хранить бумажное добро в кованном сундуке. Торжественно вынул сложенный вдвое плакат.

- Знатный очаковский осетр в руках местного колхозника-рыбака, лупит хвостом по поджигателям войны. Каково! Картинка войдет в мозг, и в память, как гвоздь в колоду. Крупнее рыба – крепче здоровье у народа. Это нынче народ кормят азовскими бычками, атериной и костистым карасем. Куда лещ подевался? Почему судак за кило дороже свинины стоит? Вопрос дутый. А вот ответ требует подготовки, отдельно по Березанскому и Днепро-Бугскому лиманам, по морю, по Тилигулу….

Нетерпеливо заиграл мобильный. Поговорив несколько минут, Соломатин поспешил объяснить:

- Это местный депутат из Андреево-Зорино. Дельный, честный парень. Заядлый борец против дамбы. Говорит, что турки отказались финансировать ставок №104, как бесперспективный для рыбного промысла. Турки требуют чистки и углубления. Эх, пропал Березанский лиман! А никого не напрягает, что за турецкие деньги всплыли в фирме «Юг-Аквапром», в карманах у зиц-председателя Фунта, то бишь, Жуковского. Наша областная прокуратура который год сидит на деле незаконного использования лимана, и незаконной передачи дамбы Жуковскому Николаевским фондом гос/имущества. Подвижек к результату ноль.

За окнами соломатинской городской квартиры надсадно заголосила автомобильная сигнализация , прогрохотал трамвай… Иван Тихонович поправил книги на полках своей скромной библиотека, основная масса книг хранилась в его доме, в Очакове.

- Люблю свою усадьбу в Очакове за тишину и покой. А тут, ладно, что шумят соседи денно и нощно. Так ведь мусор из окон выбрасывают. Просвистит огромный пакет мимо окна, хрясь оземь, как бомба. Как-то иду под окнами, и почти рядом, шмяк хрустальная ваза с цветами. Ревнивец муж из окна вышвырнул. Если по Гамбургскому счету брать, то выходит, что горожане самые большие враги природоохраны,- заключил Соломатин, поставив жирную точку под приговором.

- Однако revenons a nos moutons, к мидиям и устрицам. Извините за мой французский, но сабж «вернуться к нашим баранам» предлагал судья во французском фарсе "Адвокат Пьер Патлен". Сюжет смешной, но актуальный; идет тяжба между суконщиком и пастухом,который украл у суконщика овец. Пастуха защищает дивный адвокат Пьер Патлен, который «после мэра всех умней». Следя за хорошо сверстанной речью защитника, суконщик в сердцах вспоминает, что адвокат пастуха не заплатил ему за шесть локтей сукна. Овцы побоку! Склоку между суконщиком и Патленом прервал судья, напомнив о предмете тяжбы - о баранах. Именно на основе этой фразы - «revenons a nos moutons» - Давид Огюстен Брюэс сочинил комедию "L'Avocat Patelin", над которой Франция смеётся уже 4 века. Ваш покорный слуга смотрел «Патлена» в Париже. Смешно!

- В 1971 году в Очакова заработал на полную мощность первый в Союзе завод по переработке мидий. Оснащен был самым, на то время, оснасткой заморского производства. В день завод вырабатывал 6 тыс. банок консервов из мидий. За год количество достигало до 4 млн. 20 тыс. банок консервов из мидий и рыбы. Сила! Естественно, организовали мидийный флот, вернее, цех Гослова, 5 СЧС, уточню, что это маломерные рыболовные сейнера-траулеры рефрижераторные, имели специальную мех/линию для добычи мидий.

- С 1 апреля 1971 г. заводу дали имя - Очаковский опытный мидийно-устричный рыбоконсервный комбинат (ООМУРКК). Хочу отметить, что перед начальством комбината была поставлена задача искусственного разведения мидий и устриц. Понимали ограниченность ресурса моллюсков. Мидийно-устричные фермы совсем не фантазия. И Березанский лиман, воды Кинбурнского полуострова, море Очакова идеальное место для таких ферм. Мой канадский товарищ уже примеряется к этим полям.

Продолжение…

Начало: Богатство. Очаков - рыбье королевство

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