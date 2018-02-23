Почти половина жителей Николаевщины жалеет о распаде СССР

46% процентов николаевцев сожалеют о распаде в 1991 году Советского Союза.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Настроения и ожидания украинцев: региональные особенности», проведенного социологической группой «Рейтинг».

В то же время, 40% опрошенных жителей Николаевщины ответили, что не сожалеют о распаде Советского Союза. При этом 14% затруднились ответить на данный вопрос.

Стоит отметить, что Николаевская область оказалась на втором месте по количеству ностальгирующих за распадом СССР. Выше только Одесская область, где 52% опрошенных ответили, что сожалеют о распаде Советского Союза.

При этом, в Луганской области жалеют о распаде 42%, а 36% – нет. В Донецкой области число тех, кто жалеет и тех, кто не испытывает особых сожалений, оказалось примерно равным: 40% и 41% соответственно.

Самое позитивное отношение к распаду СССР продемонстрировали западные области страны: в Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях не жалеют об этом событии 82-83% опрошенных.

Что же касается всей Украины, то сожалеют о распаде СССР только 30% населения. 55% же не ностальгируют за Советским Союзом.

Исследование проведено с 12-28 декабря 2017. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 30 000 респондентов (по 1200 в каждом регионе). Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 0,6%.

Напомним, что, согласно опросу, треть украинцев считает Россию враждебной страной, но большинство не осуждает работу сограждан в РФ.