Чудеса демократии в Николаевской ОГА

Отчет перед громадой...без самой громады

Сегодня нас не пустили на отчет Алексея Юрьевича - который декларировался во всех уголках николаевской вселенной , как отчет перед громадой.

Придумав отмазку про списки, в которые нужно было записаться еще несколько дней назад! Мол, в зале мало места и всем будет тесно. А там уже есть НУЖНЫЕ общественные организации - так что валите отсюда.И списки мы вам не покажем- запрещено!Краем глаза увидел представителей громады - Бонь, Барна, Кушнир и т.д.

А знаете, кто приглашен из громады на отчет - все чиновники, руководители подразделений и замы Савченко. Гениально! То есть забили все места нагнанными чиновниками, а то не дай бог мы протиснемся..Повторяю - отчет для громады!

Мелькал суетливо тут и там без получаса первый божественный зам Исаичь (отказался нам помочь, неблагодарный врунишка) и все возможные советники и улучшатели нашей жизни. То охрана все нам рекомендовала очистить проход, так как сейчас будет проходить губернатор здесь.А то еще под ногами будем путаться, громадяне..

И тут, на те вам - идет САМ! Даже руки нам пожал и побажал найкращого. Сразу как то приятно на душе стало.Но помочь нам чего - то не захотел. А то эти клятые псевдообщественники исчо спросят чего нибудь неприятное или ляпнут ненужное и стыдное.

Да и правильно. Пусти этих сумасшедших - они только попиарятся и устроят очередное НЕКОНСТРУКТИВНОЕ шоу.

А в зале ждала благодарная "громада" - чиновники и депутаты.Ну и для картинки пару лояльных представителей общественности.

Вот такие чудеса происходят у нас в облгосадминистрации. Демократия, мать ее!

Но позитивное настроение на день обеспечили.

PS Журналистам также на встрече запретили задавать вопросы.