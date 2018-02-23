Исполком утвердил список мест торговли цветами в период празднования 8 Марта в Николаеве

Исполнительный комитет Николаевского городского совета утвердил список мест временной торговли цветами и сувенирами в период празднования Международного женского дня.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома в пятницу, 23 февраля.

Так, с 4 по 8 марта в разных районах Николаева будет разрешена торговля цветами и сувенирами в 160 местах по 67 адресам.

В то же время районные администрации обязали следить за санитарным состоянием территорий, на которых будет вестись торговля, а полиции рекомендовали не допускать незаконную продажу цветов и сувениров в неразрешенных местах.

Ознакомиться с перечнем разрешенных мест можно здесь.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 14 февраля оштрафовали торговцев, продававших на Соборной плюшевые сердца.