В Первомайске больница годами не могла использовать новый маммограф – в итоге оказалось, что прибор сломан

В Первомайске в больнице сломан маммограф, который не проработал ни дня, а поставщик из России отказался его обслуживать.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Маммограф – аппарат для ранней диагностики онкологии молочных желез. Он поступил в больницу еще в 2012 году и на нем женщины могли обследоваться бесплатно. Но аппарат простаивал на складе, а женщины вынуждены были за деньги делать маммографию в частной клинике.

Медики говорят, что сначала использовать аппарат не имели права, ведь за него министерство не заплатило производителю. Сделали это только через три года. Когда включили аппарат, он оказался сломанным, отремонтировать его больница не может.

- Срок гарантии истек и поставщик из России не принял на себя обязательства по дальнейшему обслуживанию, а при включении аппарата стало известно, что он не работает. Ни запчастей, ничего нет, поэтому сложилась такая ситуация, - заявил пресс-секретарь Николаевского областного управления здравоохранения Юрий Багрянцев.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине мать десятерых детей родила тройню.