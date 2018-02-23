В Кривом Роге нацгвардейцы вышли на парад с советскими флагами

В Кривом Роге вчера, 22 февраля, отметили 74-ю годовщину освобождения города от нацистов.

Об этом пишет местный сайт 0564.ua.

В городе прошел торжественный парад и зажжение факелов Памяти, которые символизируют 10 воинских частей и объединений, участвовавших в освобождении Кривбасса. Этой традиции уже более 20 лет. По проспекту Мира проехала военная техника, во главе колонны легендарный танк Т-34, который освобождал Кривой Рог, принимал участие в штурме Берлина, а также в военных парадах Победы в Германии.

Также во время этого парада прошли две тройки Национальной гвардии с красными флагами с надписью «За нашу советскую родину» и изображением серпа и молота.

Напомним, в Николаеве пророссийская организация устроила проплаченную акцию на 23 февраля – одного из ее участников избили.